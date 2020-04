Fjernundervisningen er kickstartet i Nordgrønland

redaktionen Lørdag, 18. april 2020 - 14:50

I marts var Ilulissat den eneste by i Avannaata Kommunia, der var i gang med at anvende iPads i undervisningen, og skolen i Upernavik var klar til at aflevere iPad’ene til eleverne.

- Den midlertidige lukning af skoler kom som en overraskelse for Forvaltningen for Læring, og Covid-19 kom dermed kommunen i forkøbet og kickstartede fjernundervisningen. Selvom Upernavik var klar med iPad-projektet, kom byen desværre lidt for sent til at deltage i afprøvningen, og derfor blev fjernundervisningen kickstartet alene i Ilulissat, siger Aka Grønvold, der er direktør for Forvaltning for Læring, ifølge kommunen.

Forvaltningen for Læring, skolelærere og elever i Ilulissat blev dermed kastet ud i uprøvede digitale læringsmetoder, hvor eleverne blev undervist ved hjælp af iPad.

Held i uheld

- Nogle lærere fandt de nye læringsmetoder udfordrende, mens alting faldt i godt hak for andre lærere, fremhæves det.

Forvaltningen havde i marts måned ansat en læringskonsulent, og han var en uundværlig hjælp under afprøvningen. Samtidig blev de digitale læremidler i Danmark udbudt gratis på grund af nedlukningen af landet grundet Covid-19, og vi fik dermed mulighed for at benytte dem gratis.

- Oven i det hele blev udbuddet af webinarer i brugen af digitale platforme og læremidler gratis i Danmark, som vores lærere også drog stor nytte af. Så alt i alt vurderer vi den kickstartede fjernundervisning som held i uheld, og vi har nu fået gode erfaringer, som vi kan bygge videre på, lyder det fra Aka Grønvold.