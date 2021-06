Fjerntolkning af tegnsprog er klar

Nina-Vivi Møller Andersen Onsdag, 23. juni 2021 - 15:39

Pissassarfik, det landsdækkende handicapcenter har endelig fået en løsning på bedre kommunikation mellem tegnsprogsbruger og ikke tegnsprogsbrugere, oplyser Naalakkersuisut. Handicapcenteret har etableret en fjernetolkningsservice i samarbejde med Småtegn ApS, som fjerntolker fra Danmark.

- Hvis du skal til lægen, kommunen eller til nogle andre møder, så kan tegnsprogsbrugeren booke en tolk fra Småtegn. Så vil der blive tolket fra tegnsprogsbruger og ikke tegnsprogsbrugeren, siger Sophia Mhina Jakobsen, som er ergoterapeut og udviklingskonsulent i Pissassarfik til Sermitsiaq.AG.

Sagsbehandler i kommunen skal kontaktes

Der er omkring 40 registreret som døve i landet. Hvis man vil benytte fjerntolkningsservicen skal man kontakte en sagsbehandler i kommunen for at få en bevilling for at kunne bruge fjerntolkningsservicen fra Småtegn.

- Man skal kontakte sin sagsbehandler for at få fjerntolkningsservicen. Man kan få bevilling til at benytte tolkningen, siger Sophia Mhina Jakobsen.

Kommunerne og den enkelte borger kan benytte servicen. Servicen er digital og kan bruges på mobiltelefon, iPad og computer. Småtegn ApS er et firma fysisk beliggende i Danmark, som yder fjernetolkning mellem tegnsprogs-brugere og de offentlige instanser.

