For fjerde gang på en uge har Danmark nul døde med corona

RITZAU Søndag, 14. juni 2020 - 11:04

Der er ikke registreret nogen nye dødsfald med coronavirus i Danmark i den seneste opgørelse fra Statens Serum Institut søndag.

Det er fjerde gang på en uge.

I alt er 597 døde efter smitte med coronavirus i Danmark.

55 er indlagt. Det er en mere end lørdag.

Der er 54 nye bekræftede smittetilfælde med coronavirus. I alt er 12.193 bekræftet smittet med coronavirus i Danmark under coronakrisen.

Professor: Det er meget lavt

Der er 11 coronapatienter indlagt på en intensivafdeling. Fem er i respirator. De tal er uændret siden lørdagens opgørelse.

Lars Østergaard, der er professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital, hæfter sig ved antallet af nye bekræftede smittede.

- Jeg tænker, at det stadig er meget lavt. Men der kan godt være en antydning af, at det er på vej op, når man ser tallene over den seneste uge, siger han.

I denne uge er der gennemsnitligt blevet konstateret 35 nye smittetilfælde dagligt. Nogle dage har der været helt ned til 14-15 nye tilfælde.

Skal stadig tage corona seriøst

Lars Østergaard er dog ikke umiddelbart bekymret. Men tallene fortæller ham, at vi stadig skal tage coronavirus seriøst og sørge for god håndhygiejne.

- Det er stadig lavt, så det er ikke på den måde bekymrende. Men det vidner om, at virus ikke er væk. Derfor er der stadig en risiko for at blive smittet, selv om risikoen er meget lav. Der vil også være forskel på, hvor man er i landet, når det gælder smitterisiko, siger han.

Området i og omkring hovedstaden er hårdest ramt af coronavirus, mens det for Fyn og Jylland ser bedre ud.

/ritzau/