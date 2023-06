"Fjeldudfordring" genopstår: Håber på fest i fjeldet

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 13. juni 2023 - 16:03

Efter nogle års pause er løbet Nuuk Mountain Challenge tilbage 17. juni.

Løbet byder traditionen tro på en rute, der går til toppen af Quasussuaq (Lille Malene) ned til søen og op til målet på Ukkusissaq (Store Malene).

Alle er velkomne til at deltage, og der vil også være et mere familievenligt løb, som har mål på toppen af Quasussuaq.

Medarrangør Finn Meinel fortæller til Sermitsiaq.AG, at han håber på god tilslutning fra unge om gamle, motionister som elite:

Dårlig sigt og blæst kan drille

- Vi vil gerne have genskabt den fest i fjeldet, for det er enormt hyggeligt at komme i fjeldet sammen, siger Finn Meinel.

Da ruterne går op i fjeldet, er det sket før, at vejret har påvirket afviklingen af løbet.

- Det eneste, der kan drille, det er meget dårlig sigt eller meget kraftig blæst, så må vi overveje om vi skal rykke det en dag. Vi har sat det på en lørdag, og så kan vi rykke det til dagen efter, hvis det blæser for meget, siger Finn Meinel og fortsætter:

- Men ellers så er planen at selvom der er sne gennemfører vi løbet, og så kan folk gå i det spor, der sættes af dem, der går foran. Det der kan drille er hvis sneen giver efter og folk går igennem. Det kan være hård, og folk skal være lidt forsigtige, men ellers burde der være fornuftig sikkerhed, fordi der er så mange i fjeldet, og man kan se, hvor folk har gået.

Også en god mulighed for begyndere

Ifølge Finn Meinel er løbet også en god mulighed for nybegyndere inden for fjeldvandring:

- For folk, der ikke er vant til at komme i fjeldet, er det en god start at komme i fjeldet nu, på en dag hvor der er mange andre i fjeldet.

Finn Meinel oplyser, at de øvrige arrangører af løbet er Niels Pedersen, Lars Rasmussen, Anthon M. Petersen, der også arrangerer Tour de Nuuk.

Brugseni og Nuuk Imeq sponsorerer henholdsvis slik og vand til deltagerne.

Den præcise rute og andre oplysninger vil blive lagt op på løbets Facebook-side: