Fjeldsskredstrussel har fyldt i Avannaata

Thomas Munk Veirum Onsdag, 11. august 2021 - 12:21

Efter et månedlangt drama i kølvandet på kommunalvalget, sikrede Palle Jerimiassen sig uventet borgmesterposten i Avannaata Kommunia. Det skete i midten af maj - mere end en måned efter valget.

Palle Jerimiassen meldte sig ud af Siumut, blev løsgænger og endte med at samle et flertal omkring sig bestående af Inuit Ataqatigiit, Partii Naleraq, Atassut og Demokraatit.

Mens det politiske drama nærmede sig en afslutning blev en ny vurdering af risiko for fjeldskred i Nordgrønland offentliggjort. Den konkluderede, at en lang række borgere boede et sted, der i tilfælde af et stort fjeldskred vil kunne blive ramt af en tsunami.

- Vi har arbejdet næsten i døgndrift

Den nye vurdering har været omdrejningspunktet for den første tid af Palle Jerimiassens nye borgmester-perode, fortæller han:

- Siden vi gik den nye rapport har vi arbejdet næsten i døgndrift og blandt andet gennemgået vores beredskabsplan for de steder, der kan blive særligt hårdt ramt. Vi har talt med folk, der skal flytte. Vi har jo boligmangel, og hvor vil de flytte hen?

- Det har taget meget af min tid. Vi har konstant haft diskussioner - både politisk og i forvaltningen - om, hvordan vi kan gøre det mest skånsomt for de personer, der kan blive ramt af en tsunami, siger Palle Jerimiassen til Sermitsiaq.AG.

Vil oprette erhvervsråd

Han fortæller, at den nye koalition derudover har brugt en del tid på at se hinanden an, da der er tale om et helt nyt samarbejde.

- Den første tid har vi brugt på at kigge på målsætninger i koalitionsaftalen, og vi har nu fordelt opgaverne til de forskellige udvalgsformænd, som skal bringe opgaverne videre til udvalgene.

- Der er mange ting, vi gerne vil have gennemført. På erhvervsområdet vil vi eksempelvis gerne lave et council som i de andre kommuner. Det tiltag tages nu op i udvalget - og i kommunalbestyrelsen senere på året. Det er den fremgangsmåde, vi arbejder efter, siger Palle Jerimiassen.

Har ikke brugt kredit endnu

Derudover bliver koalitionens fokus at sikre en god økonomi for kommunen. I sidste uge kom det frem, at Avannaata Kommunia havde fået lov til at lave en kredit på 20 millioner kroner, da kommunen ellers kan komme til at mangle penge:

- Da vi lavede budget for 2021, vedtog kommunalbestyrelsen et budget, som har et underskud på 18 millioner kroner. Da vidste man, at i højsæsonen kan økonomien være pressset, og derfor sagde den daværende kommunalbestyrelse, at man skulle forhandle om en kassekredit. Så hvis vi kommer under nul, så var vi sikret. Den situation har vi heldigvis ikke haft endnu.

- Vi ligger konstant med en kassebeholdning på omkring 40 til 50 millioner kroner. Men vi har et stort driftsbudget, og der kan jo komme nogle store regninger som giver noget udsving, siger Palle Jerimiassen.

Alle forvaltninger skal spare

Borgmester siger videre, at koalitionen har planer om at styrke kassebeholdningen til næste år:

- Det er nødvendigt, for at vi kan få en tryg økonomi. Vi håber, vi ikke kommer til at bruge kassekreditten. Vi kigger på driften, hvor vi regner med, at alle afdelinger til næste års budget skal mindske deres udgifter, siger Palle Jerimiassen.

Overordnet er borgmesteren fortrøstningsfuld med hensyn til kommunens økonomi, fordi der er en befolkningstilvækst i området, hvilket betyder mere aktivitet og højere skatteindtægter til kommunekassen

Turismen skal udvikles til de lokales fordel

Et andet af koalitions fokuspunkter bliver ifølge Palle Jerimiassen, at få udviklet turismen så flere lokale bliver inddraget.

- Da coronaen startede i Ilulissat, regnede vi med større arbejdsløshed, men vi kan se, at de folk, der blev ramt, er få ansatte på hotellerne - den store arbejdsløshed kom ikke.

- Hvordan kan det være, at vi ikke blev ramt? Det må være fordi hotellerne primært henter arbejdskraften udefra i højsæsonerne og kun få lokale kører med turisme.

- Når vi tænker på lufthavnen, der kommer nu, så må vi tænke mere på at engagere de lokale og så at sige beholde flere af pengene i samfundet. Derfor er vi i gang med et arbejde med vores turismestrategi, siger Palle Jerimiassen.