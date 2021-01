Fjeldredning: Beredskab skal styrkes

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 11. januar 2021 - 08:39

Selv om det kommunale redningsmandskab ikke har ansvaret for fjeldredning, så har man hjulpet politiet og sundhedsvæsenet. Og antallet af hændelser er steget kraftigt over en årrække.

I 2013 assisterede beredskabet politiet syv gange, mens der var behov for hjælp 23 gange i 2017. Det bemærkes i en sagsfremstilling fra forvaltningsdirektøren for Anlæg og Miljø, Hans Henrik Winther Johannsen, at ”assistancen er forskellig alt efter, hvad opgaven er”.

Udfordringen

Udfordringen for det kommunale redningsberedskab er, at den i dag består af fire personer, hvoraf kun en enkelt har større erfaring med eksempelvis rapelling.

I de fleste tilfælde handler det om at komme personer til hjælp i fjeldet, som er kommet til skade og skal hjælpes ned på en båre. Her er der faktisk tale om en redningsaktion, som ligger uden for beredskabets opdrag.

- Som det er i dag, er det mere reglen end undtagelsen, at det er redningsberedskabet der foretager redningsindsatsen ved fjeldredning. Forventningen om, at det er redningsberedskabet, som foretager redningsindsatsen, ses også i sammenhæng med, at nødopkald oftest går direkte til 113, og i mindre grad at det er politiet som rekvirerer redningsberedskabet, oplyser forvaltningsdirektøren til politikerne i Anlæg og Miljø Udvalget.

Mandskab skal øges

Mandskabet skal således mere end fordobles fra fire til 10 personer i Nuuk, og op til seks personer i Tasiilaq, Paamiut og Ittoqqortoormiit. Desuden foreslås det, at personerne i beredskabet kommer på relevante kurser, og så skal der afsættes midler til aflønning i forbindelse med øvelser.

Da beredskabet også bistår i vinterperioden, hvor det stiller krav om, at man har snescootere, bemærkes det, at det er ”essentielt at udstyret er i orden. Det gælder både selve snescooteren og dertilhørende personligt sikkerhedsudstyr”.

- Veluddannet mandskab skal sikre, at vi udfører opgaven forsvarligt, at mandskabet ved, hvordan man skal håndtere den tilskadekomne person, og til sidst at vi klæder vores mandskab på til at udføre opgaven som vi pålægger dem, står der i sagsfremstillingen, som Erhverv og Økonomi Udvalget blev orienteret om på sit møde den 10. december.

Afklaring igangsat

Politikerne har besluttet at igangsætte en undersøgelse, der skal afdække uddannelsestiltag, kompetenceløft af mandskabet og afdækningen af behovet for nyindkøb og supplering af udstyr.

-Den endelige økonomi for opgaven vil blive indarbejdet i kommende sektorplan for det kommunale redningsberedskab. Sektorplanen vil blive forelagt politikerne i 2021, oplyser forvaltningsdirektøren.