Fjeld-overvågning går ind i ny fase - skal installeres i august

Thomas Munk Veirum Fredag, 01. juli 2022 - 11:56

Flere ustabile fjeldområder i Karratfjorden skal overvåges som følge af katastrofen tilbage i 2017, hvor et stort fjeldskred skabte en tsunami, der ramte flere bygder i området.

Derfor postes der flere millioner kroner i et opsætte et overvågningssystem, der blandt andet skal holde øje med bevægelser i fjeldet.

Formålet er, at få ny viden om, hvad der påvirker de ustabile fjeldpartier og i sidste ende blive i stand til at lave at varslings- og alarmeringssystem, der kan advare om nærtstående fjeldskred.

LÆS OGSÅ: Epokegørende fjeld-overvågning kan på sigt udvikles til varslingssystem

Selve installeringen af overvågningssystemet tages der fat på denne sommer, oplyser Selvstyret.

Først rejser et hold af internationale fjeldskredseksperter sammen med en medarbejder fra Departementet for Råstoffer og Justitsområdet til Karratfjorden og Kangerluarsuk i perioden 8. til 10. juli.

Skal installeres i august

Her vil eksperterne forsøge at kortlægge de ustabile fjeldpartierne med høj præcision med en drone, samt at undersøge undergrundsforholdene til installering af et overvågningssystem.

- Herudover skal der installeres temperaturlogger på de ustabile fjeldpartierne ”Karrat 3” og ”Kigarsima” for at kunne undersøge mulige påvirkningsfaktorer, skriver departementet i en pressemeddelelse.

LÆS OGSÅ: Udvalg godkender stort beløb til Karrat-overvågning

Senere på sommeren skal overvågningssystemet installeres. Det sker mellem 12. og 16. august i samarbejdet med Tusass, Asiaq, GEUS og internationale eksperter.

Fakta om systemet: