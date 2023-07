Fitnessgl Ilulissat lukker: Ejer kommer med hård kritik af kommune

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 11. juli 2023 - 11:49

Træningscentret Fitnessgl lukker i Ilulissat. Det oplyser ejer Allan Juhl til Sermitsiaq.AG.

Fitnessgl i Ilulissat har gennem de seneste cirka fem år været drevet som et franchise i Ilulissat, og Allan Juhl har selv drevet centret.

I år har han dog valgt at trække stikket og har nu lukket træningscentret.

Allan Juhl mener, at Avannaata Kommunia har en stor del af ansvaret, fordi kommunen driver et fitnesscenter i sportshallen i byen. Det er ikke til at konkurrere med, siger han:

- Har givet nul kroner

- Vi har ikke kunnet konkurrere med kommunen, som ellers har fået tilbudt at kunne forpagte fitnessdelen, så det kommer kunderne bedre til gode, i forbindelse med vejledning fra Fitnessgl’s ansatte og bedre samarbejde i hele Grønland, siger Allan Juhl og fortsætter:

- Her i Nuuk og i Fitnessgl Aasiaat går det rigtig godt, men i Ilulissat har det givet nul kroner, og derfor lukker jeg det, siger Allan Juhl.

Ifølge Allan Juhl har kommunen brugt store summer på træningsudstyr og tilbyder billigere og gratis medlemskab, og det ærgrer ham i den grad.

Borgmester vil ikke kommentere

Hos Avannaata Kommunia har borgmester Palle Jerimiassen ingen kommentar til kritikken fra Allan Juhl.

Kommunaldirektør Nick Nielsen siger til Sermitsiaq.AG, at det er en politisk afgørelse, hvorvidt kommunen vil samarbejde med Allan Juhl, og derfor kan han ikke kommentere den del af sagen.

Men ifølge kommunaldirektøren afviste kommunalbestyrelsen at udleje fitness lokalet, fordi kommunen ønskede, at alle aktiviteterne i hallen drives af kommunen af hensyn til at lette blandt andet organiseringen af fiskerimesse og andre fremtidige aktiviteter.

Kommunaldirektøren siger videre, at der findes en række kommunale eller kommunalt støttede fitnesscentre flere steder i Grønland, og det er et vilkår, som kommercielle fitnesscentre må forholde sig til.

Henviser til afgørelse i Danmark

- Der er et politisk ønske om at tilbyde de her ting som et led i kommunernes arbejde for folkesundheden, siger kommunaldirektøren.

Han siger, at det udstyr, som der er investeret i til det kommunale træningscenter, drejer sig om vedligehold.

Kommunaldirektøren henviser i øvrigt til Danmark, hvor Ankestyrelsen tidligere har godkendt, at kommuner kan yde støtte til foreningsfitness eller selvejende institutioner, der tilbyder fitness.