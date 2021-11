Fiskeskind som delikatesse

Redaktionen Onsdag, 17. november 2021 - 16:57

Knas, smag og en fryd for øjet. Torskeskindschips har det hele. Iværksætterne Leif Johansen,

33, og Malik Peter Koch Hansen, 31, oprettede for kun tre måneder siden firmaet Sila Foods med den ambition at lave fiskeskindschips under navnet Sikattut, der kan oversættes til sprøde på dansk.

Det skriver avisen AG.

Og allerede i det nye år, håber makkerparret, at chipsene kommer i handlen forskellige steder i Grønland.

Ideen er ikke ny. Leif har for eksempel set dem i en restaurant i Norge, hvor han tidligere arbejdede. Han havde bare ikke tænkt over det siden da, men til et arrangement i kulturhuset Katuaq, hvor han serverede fiskeskindschips, fik han rigtig god respons fra deltagere, og det satte hans tanker i gang.

- Jeg snakkede med Malik, og vi blev enige om at prøve det af, siger Leif Johansen.

De kom i kontakt med Royal Greenland, der havde en masse uudnyttede fiskeskind.

- Så vi købte det med det formål at lave delikatessesnack ud af det, siger Leif, der er uddannet kok og til daglig arbejder i kulturhuset Katuaq.

Læs mere i avisen AG: