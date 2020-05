Fiskeriudvalg: Vedtægter for garnfiskeri skal ændres

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 06. maj 2020 - 13:04

I en pressemeddelelse fra fiskeriudvalget oplyser formanden, Henrik Fleischer, at garnfiskeriet efter hellefisk i Avannaata Kommunia er kommet i klemme. Den 30. april stoppede fiskeriet selv om hellefiske-kvoten ikke var opbrugt.

- Udvalget er bevidst om, at der er tale om et kommunalt anliggende, og at hverken udvalget eller Naalakkersuisut kan pålægge Avannaata Kommunia at handle i sagen, skriver Henrik Fleischer.

Vedtægter skal justeres

- Det er imidlertid udvalgets vurdering, at der er behov for, at der bliver set nærmere på de kommunale vedtægter på området, som mange lokale fiskere og fangere finder problematiske. Sagen er aktuel og vigtig, da udvalget har fået oplyst, at hellefiskekvoten i det pågældende område ikke er blevet opfisket, bliver det understreget i pressemeddelelsen.

Fiskeriudvalget opfordrer derfor til, at Naalakkersuisut, Avannaata Kommunia og KNAPK nedsætter en fælles arbejdsgruppe, der skal finde en løsning til gavn for de lokale fiskere og samfundet.