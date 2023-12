Fiskeriselskaber yder lån til jollefiskere

Oline Inuusuttoq Olsen Fredag, 29. december 2023 - 11:30

Tilbage i 2019 smækkede Grønlandsbanken kassen i for lån til jollefiskere med begrundelsen om, at de ikke kan være med til at finansiere et ikke biologisk bæredygtigt fiskeri.

– Grønlandsbankens politik om finansiering til ikke biologisk bæredygtigt fiskeri har ikke ændret sig. Vi finder det stadig forkert at finansiere fiskeri, der ikke følger den biologiske rådgivning, siger vicedirektør i Grønlandsbanken, John Jakobsen.

Kort efter udmeldingen i oktober 2019 præciserede Grønlandsbanken, at de alligevel fortsat kan yde lån til jollefiskere, der allerede var i fiskeriet, hvis de kreditmæssigt levede op til bankens krav. Banken mener ikke, at de med deres finansieringspolitik har påvirket fiskeriet eller politik i en bæredygtig retning.

– Vi ser ikke, at vores holdning har ændret noget konkret, men vi håber, at der generelt er skabt større bevidsthed omkring det nødvendige i at forvalte vores levende ressourcer biologisk bæredygtigt, siger John Jakobsen.

Halibut Greenland hjælper fiskerne

Når Grønlandsbanken giver afslag på lån til fiskere, så kan Halibut Greenland træde til med lån.

– Sidste år finansierede vi 26 fiskere i forbindelse med deres køb af joller, motorer og fiskeudstyr, siger direktør i Halibut Greenland, Erik Sivertsen, til Sermitsiaq.

