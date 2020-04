Fiskerimessen udvider 

redaktionen Mandag, 27. april 2020 - 12:45

Fiskerimessens fysiske rammer udvides i år med omkring 400 kvadratmeter brutto i form af en mobil telthal, som Avannaata Kommunia har investeret i.

- Denne udvidelse skyldes, som det nye navn indikerer, at messen i år og fremover også vil fokusere på jagt, hvor fokus tidligere udelukkende har været på fiskeri, oplyser arrangørerne Aalborg Kongres & Kultur Center i en pressemeddelelse.

PolarExpo / Fishing & Hunting, der indtil i år er blevet afviklet under navnet PolarFish, er Grønlands eneste fagmesse indenfor fiskeri og jagt, har ingen planer for at aflyse messen i år, trods coronapandemi.

Går som planlagt

- Det glæder mig at kunne fortælle, at planlægningen til PolarExpo / Fishing & Hunting 2020, trods omstændigheder, går som planlagt. Jeg og alle øvrige involverede i messen er således optimistiske, og vi glæder os meget til at kunne slå dørene op til dette års messe, siger borgmester Palle Jerimiassen i pressemeddelelsen.

PolarExpo / Fishing & Hunting-messe finder sted i dagene 6.-8. oktober i Ilulissat Hallen

Den store fiskerimesse fandt senest sted i 2018, dengang under navnet PolarFish, hvor intet mindre end 1800 besøgende lagde vejen forbi messen i Sisimiut.