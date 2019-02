Fiskerilov: IA kom lidt ind i varmen

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 22. februar 2019 - 13:02

- Jeg er glad for, at vi her til formiddag var til en uformel kaffemik hos Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Desuagtet kom jeg under vores samtale ind på, at vi skulle inddrages i samtalerne forinden Fiskerikommissionen indleder sit arbejde, oplyser Múte B. Egede, der efterlyser, at Naalakkersuisut tager ansvar.

Det ønske fik han ikke lovning på ville blive opfyldt.

Ønsker inddragelse

Partiformanden gav over for Nikkulaat Jeremiassen udtryk for, at IA og andre partier i oppositionen burde være inddraget i arbejdet med at udforme et kommissiorium for en fiskerikommission ”i lighed med den mulighed Demokraatit fik”.

Lukkede døre

- Det er efterhånden blevet almindeligt, at store sager, der vil få store samfundsmæssige konsekvenser, i dag føres bag lukkede døre. Dette giver ikke tryghed ude i samfundet, og det skader Naalakkersuisuts troværdighed. Jeg efterlyser et ansvarligt og inddragende regeringsførelse. Lad os højne samarbejdsånden til gavn for befolkningen, lad os alle tage del i ansvaret og samles om de sager, der binder os sammen og lad os lytte mere til hinanden, lyder budskabet fra IA’s partiformand.