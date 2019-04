Fiskerilov: Forslag i sommeren næste år

Walter Turnowsky Onsdag, 10. april 2019 - 07:12

Nu er der langt om længe igen kommet skub i arbejdet med en ny fiskerilov. Fiskerikommissionen holdt nemlig sit første møde på Hotel Hans Egede i Nuuk i går.

Mødet blev først og fremmest brugt på de indledende øvelser, hvor rammerne for kommissionens arbejde blev fastlagt med udgangspunkt i kommissoriet.



Kommissionen skal komme med et forslag til ændring af fiskeriloven, 'der kan bidrage positivt til fiskerisektorens udviklingsmuligheder og være med til at sikre, at samfundet får mest mulig gavn af fiskerierhvervet og ressourcen.'



- Jeg er meget tilfreds med dette første møde, der blev holdt i en positiv ånd. Jeg er glad for, at vi nu er kommet i arbejdstøjet, og samarbejdet på dette første møde ser lovende ud for at Fiskerikommissionen kommer i mål”, siger kommissionens formand, advokat Jens Paulsen.

Har fået et halvt år mere

Kommissionen vedtog også en foreløbig tidsplan for behandling af de temaer, som kommissionen skal arbejde med.

Oprindeligt var planen, at kommissionen skulle aflevere sin betænkning inden udgangen af året, men i kommissoriet er det blevet fastlagt, at den får at halvt år mere og skal afslutte sit arbejde i juni 2020.



- Det er som bekendt en både omfattende og kompliceret opgave, vi er gået i gang med, men nu har vi fået fastlagt rammerne for arbejdet, og vi er bestemt på rette vej, siger næstformand for fiskerikommissionen, professor emeritus Peder Andersen, der er et af de 2 uvildige medlemmer i kommissionen