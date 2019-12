Fiskeri: Nu kan du læse debat-oplægget

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 12. december 2019 - 12:53

Debat-oplægget er nu tilgængelig for alle borgere, og der vil senere i dag blive live-streamet fra et offentligt møde på Hotel Hans Egede fra klokken 16.30, hvor debat-oplægget bliver præsenteret.

Nyttige links

Indholdsfortegnelsen fortæller en del om den store opgave, som Fiskerikommissionen skal komme med anbefalinger til.

Indledning og resume

Fiskeressourcen er samfundets ejendom

Fiskeriets betydning og bidrag til økonomien

Udnyttelse af fiskeressourcen

Biologisk bæredygtighed som fundament for fiskeriforvaltningen

Muligheder for vækst og udvikling omkring fiskerierhvervet

Beskæftigelsesforhold i og omkring fiskerierhvervet

Effektiv fiskerikontrol

Data og datagennemsigtighed i forhold til fiskeriforvaltningen og offentligheden

Udfordringer og muligheder – behov for politiske prioriteringer på fiskeriområdet

Det videre forløb – kommunikation og åbenhed

- Det er hensigten, at debatoplægget giver grundlaget for en offentlig debat og samtidig udgør et velegnet grundlag for yderligere dialog til brug for Fiskerikommissionens videre arbejde, fremgår det.

Det videre arbejde

Fiskerikommissionen oplyser, at det videre arbejde blandt andet vil ”bestå i at konkretisere anbefalinger inden for de allerede behandlede temaer i kommissoriet og at analysere de udestående temaer, som ikke er omfattet af debatoplægget. Dette gælder en række centrale spørgsmål omkring eksempelvis bedre rammer for at modernisere det kystnære fiskeri og lette adgang for nye aktører i fiskeriet”.

Forventningen er, at kommissionens anbefalinger vil ligge klar medio 2020.