Fiskeri: Hellefisk på fremmarch i Sydgrønland

Redaktionen Lørdag, 02. september 2023 - 09:31

Da antallet af fiskere som er gået ind i hellefiskeri på sydkysten er stigende, bør Naalakkersuisut hæve den årlige hellefiskekvote for hele Sydgrønland, mener de lokale kystnære fiskere.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Hellefiskekvoten for forvaltningsområdet Paamiut og Qaqortoq for 2023 er på 420 tons, men allerede i midten af juli var kvoteoptaget på 401 tons, hvilket er 95 procent af den samlede hellefiskekvote i forvaltningsområdet. Derfor besluttede Naalakkersuisut i sommer, at hellefiskekvoten for forvaltningsområdet blev hævet med 350 tons, så produktion på fiskefabrikkerne og fiskeriet blev sikret året ud.

Selvom dette fiskeripolitiske tiltag fra Naalakkersuisut har skabt glæde blandt de lokale fiskere i Sydgrønland, bør den årlige hellefiskekvote for området være betydelig højere end den nuværende kvote på 770 tons, mener flere fisker- og fangerforeninger.

Positiv udvikling

Ifølge kvoteoversigter på Grønlands Fiskerilicenskontrol, GFLK, over kvoteoptag på kystnært fiskerier, er 65 procent af den nuværende kvote på 770 tons for forvaltningsområde Paamiut og Qaqortoq brugt per 20. august. Og man kan derfor kun håbe på, at den resterende kvote på 271 tons for 2023 rækker til udgangen af året, siger Ole Jørgen Davidsen, som både er formand for fisker- og fangerforeningen i Narsaq og bestyrelsesmedlem i KNAPK.

Selvom de mange isskosser i fjorden Sermilik, hvor fiskeriet efter hellefisk foregår, har skabt problemer for langlinefiskeriet, er det gået godt for sommerens fiskeri i Narsaq-området, vurderer fiskerformanden.



– Man kan sagtens leve af fiskeri efter hellefisk i Sydgrønland, og hvis fiskeriet skal udvikles, er man nødt til at øge kvoten for hellefisk. Vi håber, at Naalakkersuisut vil skride til handling, hvis det skulle vise sig, at den nuværende kvote på 770 tons for Paamiut og Qaqortoq ikke rækker året ud, siger Jørgen Davidsen.

Læs hele artiklen på avisen Sermitsiaq: