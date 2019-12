Fiskeriet sikrer glædelig jul i Kullorsuaq

Arne Mølgaard Tirsdag, 24. december 2019 - 13:10

I Kullorsuaq er der ikke alene kommet flere julegaver under juletræet, men de er også blevet større. Det er resultatet af de senere års hastige udvikling i fiskerierhvervet i Kullorsuaq.

Det siger den nyligt genvalgte formand for fisker- og fangerforeningen, Timotheus Petersen - og hans udsagn bliver bekræftet af den lokale Pilersuisoq-butik, skriver Sermitsiaq.

Fisker- og fangerfrontfiguren påpeger vigtigheden af, at de lokale fisker- og fangerforeninger i bygderne konstant er årvågne med hensyn til udviklingen i fiskerierhvervet i Grønland.

- Selv om vi fremstår som en lille brik i det store maskineri indenfor fiskerierhvervet, har vi et stort ansvar overfor vores medlemmer. Det er vigtigt, at vi er opmærksomme på udviklingen i fiskeriet, så vi kan sikre bedst mulige vilkår for vores bagland. Det er jo kun på denne måde, vi kan være med til at sikre gode økonomiske vilkår for jollefiskerne, siger han.

Flere fiskere erhvervede sig snescootere sidste år, og da havisen havde lagt sig, påbegyndte man straks fiskeri efter hellefisk med langliner fra isen, som gav gode resultater. Derfor kunne man allerede mærke sidste år, at fiskerfamilier havde fået flere penge mellem hænderne op til jul i forhold til de forrige år.

Opsparingsmulighed

Fiskeriforholdene har dog været lidt anderledes i år, da fiskefabrikken har været lukket de seneste to måneder, blandt andet på grund af reparationer.

Men takket være fornyelse af fartøjer både sidste år og i år, var der i sommerens løb gode betingelser for fiskerierhvervet, der gjorde det muligt for fiskerne at spare op.

På grund af anskaffelsen af større joller er det også blevet muligt, at flytte fiskeriet mod den sydlige del, hvor fiskefabrikkerne i de øvrige bygder har åben for indhandling lige nu. Det har betydet, at størstedelen af de lokale fiskere ikke er endt i større økonomiske vanskeligheder.

Fisker- og fangerforeningen i Kullorsuaq, der har omkring 50 medlemmer, købte ligeledes i november en kummefryser som gave til sælskindsindhandlingsmedarbejderen for at sikre, at fiskere uhindret kan indhandle sælskind sideløbende med fiskeriet.

Mad fra Diskobugten

Mange steder i bygderne er grønlandsk mad den foretrukne julemad, og Kullorsuaq er ingen udtagelse. Timotheus Petersen siger, at forberedelserne med at fylde fryserne med grønlandske madvarer starter allerede flere måneder før jul.

Det er for fiskerne i Kullorsaq ikke svært at forsyne sig selv med kød fra isbjørne, sæler og narhvaler. Men da de ikke har mulighed for selv at fange eksempelvis rensdyr, moskusokser og ørreder, plejer de at lave byttehandel med fangere fra sydlige egne som Diskobugten.

- Det vil sige, at de sender os vores mangelvarer, hvorimod vi giver dem narhvals-mattak som betaling. Vi sikrer på denne måde, at der er rigtig gode grønlandske madvarer til både juledagene og nytår, siger han.

Jul fra midnat

Timotheus Petersen, der flyttede fra Aappilattoq til Kullorsuaq i 1983, har taget de lokale juletradiotioner til sig.

- Èn af de gamle juletraditioner for indbyggerne i Kullorsuaq er, at man tager hul på julen den 23. december præcis midnat, hvor der i hjemmene afholdes en stor fællesspisning med grønlandske specialiteter med efterfølgende uddeling af julegaver for voksne såvel som børn, siger han.

Til forskel for andre steder i Grønland, tages der i Kullorsuaq ikke så stor højde for, at man står tidligt op den 24, december, da indbyggerne som regel hygger sig natten lang med julesalmer og drikker kaffe og te med hjemmebagte småkager.

