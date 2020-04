Fiskeridepartementet søger ny topchef

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 27. april 2020 - 13:59

Selvstyret søger en departementschef til Fiskeri, Fangst og Landbrug. Af stillingsopslaget fremgår det, at man ”søger en erfaren leder til stillingen”.

Den nuværende departementschef Jørgen Isak Olsen oplyser til Sermitsiaq.AG, at der er tale om, at hans åremålsansættelse udløber med udgangen af september i år.

- Jeg blev noget overrasket over, at stillingsopslaget er kommet ud i dag. Det havde jeg ikke lige forventet. Derfor kan jeg heller ikke sige med 100 procents sikkerhed, at jeg søger stillingen, oplyser Jørgen Isak Olsen.

Forklaringen på, at han ikke er fuldstændig afklaret, skyldes, at han endnu ikke har talt med sin kone om det.

Spændende opgaver

- Der skal ikke herske tvivl om, at der for tiden sker så mange spændende ting inden for fiskeriet og departementet, som er årsag til, at jeg er interesseret i at fortsætte, understreger Jørgen Isak Olsen og peger blandt andet på fiskerikommissionens arbejde og en ny struktur for GFLK (Grønlandsk Fiskerilicenskontrol, red.).

- Men jeg bliver nødt til at få min kone med på beslutningen, lyder det fra den erfarne departementschef.

Departementet favner over seks afdelinger:

Fiskeriafdeling

Fangst- og Jagt afdeling

Juridisk og Økonomisk Planlægningskontor

Afdeling for Økonomi, Administration, HR og Erhvervsstøtte

Landbrug, Veterinær og Fødevaremyndighed

Grønlandsk Fiskerilicenskontrol (GFLK)

