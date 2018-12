Fiskeriaftale med Rusland sikrer beskæftigelse året rundt

Walter Turnowsky Fredag, 21. december 2018 - 09:13

Grønland og Rusland har fornyet fiskeriaftalen, som danner grundlag for det grønlandske fiskeri i russisk farvand og det russiske fiskeri i grønlandsk farvand i det kommende år.



Grønland modtager 53 tons ekstra kuller i Barentshavet, mens mængden af torsk til Grønland reduceres med 284 tons på baggrund af den biologiske rådgivning. Grønland fastholder samtidig en kvote på 500 tons rejer i Barentshavet. De russiske kvoter på rødfisk i Østgrønland nedsættes med 150.



Erhvervslivets repræsentanter og departementet for vurderer, at aftalen mellem Grønland og Rusland er af stor værdi for begge lande, da den er med til at sikre helårsbeskæftigelse for begge landes fiskeflåder.



Forhandlingerne om fiskeriaftalen blev gennemført på embedsmandsplan i Moskva i dagene 10. og 11. december 2018.



Departementet har nu afsluttet forhandlingerne om fiskeriaftaler med EU, Færøerne, Norge og Rusland og har efterfølgende fået godkendt resultaterne af forhandlingerne.