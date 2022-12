Fiskeriaftale med Norge fortsætter uændret i det nye år

Merete Lindstrøm Tirsdag, 06. december 2022 - 09:45

Der er indgået fiskeriaftale med Norge for 2023.Det oplyser Naalakkersuisut i en pressemeddelelse. De årlige forhandlinger blev gennemført på den norske ambassade i København på embedsmandsplan, den 1. december 2022.

Parterne har besluttet at fastholde Protokollen for 2023 på samme niveau som for 2022. Dermed får Grønland adgang til at fiske 4.000 tons torsk, 750 tons kuller og 650 tons sej i Barentshavet i 2023.

Departementet for Fiskeri og Fangst samt repræsentanter fra erhvervslivet vurderer, at aftalen er af stor værdi for begge lande, da den er med til at sikre helårsbeskæftigelse for både de udenlandske og grønlandske fiskeflåder.

Protokol på trapperne

Bestyrelsesformand for Polar Seafood, Henrik Leth, bekræfter overfor Sermitsiaq.AG, at det er en fin aftale, som virksomheden er tilfredse med udfaldet af.

Den oprindelige fiskeriaftale mellem Grønland og Norge trådte i kraft i 1992 og fiskerisamarbejdet har dermed 30-års jubilæum. Fiskeriaftalen med Norge danner grundlag for det bilaterale samarbejde på fiskeriområdet samt de årlige kvotebytteaftaler.

Protokollen for 2023 fastlægger samarbejdet samt det grønlandske fiskeri i norsk farvand og det norske fiskeri i grønlandsk farvand. Grønland og Norge har blandt andet et tæt samarbejde vedrørende forskning, hvor der er flere fælles projekter i gang. Protokollen offentliggøres på Naalakkersuisut.gl når den er oversat til grønlandsk.