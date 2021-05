Fiskere: Katastrofalt stenbider-år

Redaktionen Mandag, 17. maj 2021 - 16:59

For blot et år siden var stenbiderfiskeri årets mest indbringende fiskeri for mange jollefiskere. Men det har coronakrisen og lave verdensmarkedspriser sat en stopper for.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

I hvert fald har mange jollefiskere droppet stenbiderfiskeriet i år ikke kun på grund af de lave indhandlingspriser men også fordi, at kvotemængderne, der er tildelt til de i alt syv forskellige forvaltningsområder, er blevet fisket i løbet af en kort periode i flere forvaltningsområder.

Kvoten hævet

I år er den samlede kvote fastsat til 1.229,4 tons mod 1.159 tons sidste år. Plus at sidste års kvote blev efterfølgende hævet med 204 tons.

Fiskernes organisation KNAPK og Royal Greenland A/S har aftalt kiloprisen ved indhandlingens start til 22 kroner plus en bonus på to kroner, ligesom det er aftalt, hvor mange tons rogn Royal Greenland kan købe i de forskellige forvaltningsområder. Men indhandlingsprisen på Royal Greenlands fiskefabrikker er i den seneste tid dog blevet sat med til 13 kroner plus en bonus på to kroner.

Stor utilfredshed

Forvaltningen af fiskeriet og den seneste tids prisudvikling har derfor ført til stor utilfredshed blandt mange fiskere i hele Grønland.

Stenbiderfiskeriet er MSC-certificeret, og indhandlingsprisen var over 40 kroner per kilo sidste år.

