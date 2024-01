Fiskere: Høring af fiskerilov bør forlænges

Dorthea Reimer-Johansen Tirsdag, 09. januar 2024 - 10:56

Vejret var mørkt og koldt, da fangere og fiskere gik ind i Amerloq ved 15 tiden fredag i sidste uge. I lokalet var informationer om mødet var lagt på stolene, og hele salen var næsten propfyldt af fangere og fiskere, der ville komme med deres budskab om forslaget til den nye fiskerilov, som er sendt i høring.

Foran forsamlingen sidder formænd og medlemmerne af bestyrelser i SAPP og SAAPP klar til at lytte til og tage notater.

Blev varmet op til debatten

- Der er kaffe og te, lød det fra formanden Uvdloriaq Olsen til alle fremmødte.

De fremmødte fangere og fiskere, der var kommet ind fra det kolde vejr, fik varm kaffe og te, og de blev tilsyneladende varmet godt op til debatten. De manglede ikke ord.

Fiskerilovsforslaget, som har 16 kapitler, er ikke fuldt forstået af fiskere, og derfor mener de, at de har brug for en jurist til et forklare indholdet.

- SAPP og SAAPP ønsker, at Naalakkersuisoq for Fiskeri og fangst sammen med KNAPK må komme og forklare, hvad den kommende fiskerilov indeholder. Så medlemmerne kan bidrage til høringen, skriver formanden i sine noter.

På mødet blev der også givet udtrykt ønske om at få en detaljeret fremlæggelse af høringen, ikke blot i form af et brev.

- Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst må i samarbejde med KNAPK sende medlemmer i lokalafdelinger til Nuuk og holde seminar om høringen. Så kan medlemmerne kan bidrage til høringen.

Bør udskydes

Høringsfristen er den 24. januar, men fiskerne mener, at fristen bør udskydes, da alle fiskere og fangere ikke har forstået loven fuldt ud.

- På baggrund af kriterier ønskes høringsfristen for fiskeriloven udskudt.

Under mødet var der heftige meningsudvekslinger blandt fangere og fiskere. En af grundene til, at debatten var så ophedet, var, at deltagerne følte sig udelukket fra fiskeriloven.

- Vi mener, at der er en manglende indragelse af fiskere og fangere, selvom de er beskyttet af FN-resolutioner. Vi mener, at fiskere og fangere er ikke inddraget i fiskeriloven.

Naalakkersuisuts målsætning er at fremlægge et lovforslag til Forårssamlingen 2024 med en ikrafttrædelse 1. januar 2025.

I forlændelse af mødet fredag holder Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst, Kim Kielsen (S), møde med fiskere og fangere i Sisimiut i Hotel Sisimiut i aften klokken 19.00.