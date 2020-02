Fiskere svigter Royal Greenland i Upernavik

Redaktionen Søndag, 02. februar 2020 - 10:33

Igennem årene har Royal Greenland ydet lån til flere fiskere fra Upernavik til anskaffelse af joller, påhængsmotorer og andet fiskeriudstyr. Disse fiskere afdrager lånet ved at lande deres fangster til Royal Greenlands fiskefabrikker. Men nogle af disse fiskere har landet deres fangster til den konkurrerende fiskefabrik, der ejes af Polar Seafood.

Eksistensen af disse forhold bliver bekræftet af jollefiskernes forening. Dette får Royal Greenland til at overveje udlånssituationen fremover.

Flemming Andersen, der driftschef på Royal Greenlands fiskefabrik i Upernavik understreger, at der er fiskere fra Upernavik, der er stabile og afdrager deres lån ved, at indhandle hos Royal Greenland. Der er dog nogle, der nu udnytter de nye konkurrenceforhold.

– Det er ikke gud og hvermand, der har lovet Royal Greenland noget. Men når Royal Greenland har hjulpet med jolle og andet fiskegrej, forventer vi, at fiskerne er loyale og indhandler til os. Nogen vil jo have moderen, mens andre vil have datteren, og sådan vil det også nok blive fremover. Dette gør jo selvfølgelig også at, vi er nødt til, at overveje om vores udlånssituation skal fortsætte fremover. Vi ved jo efterhånden ikke, hvem der indhandler til os eller til den anden fiskefabrik, siger Flemming Andersen til avisen Sermitsiaq.

Det er for jollefiskerne blevet sværere at få lån i Grønlandsbanken, idet banken i oktober meddelte, at man stopper for finansiering af investeringer eller udskiftning af materiel til jollefiskerne. Det sker efter, at banken i flere år har advaret mod den ikkebæredygtige forvaltning af fiskeriet.

Flemming Andersen regner med, at Royal Greenland har ydet lån til mellem 50 og 60 fiskere, i større eller mindre omfang i Upernavik.

Fiskerforening bekræfter

Disse forhold bliver bekræftet af Ludvig Markussen, der formand for fisker- og fangerforeningen UUPAP, hvis medlemmer består af jollefiskere. Flere af foreningens medlemmer har fået lån fra Royal Greenland.

– De fleste af dem, der har fået lån fra Royal Greenland, lander naturligvis deres fangster til Royal Greenlands fiskefabrik. Men der er også nogle, der har indhandlet hos Polar Seafood, siger han.

