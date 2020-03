Fiskere kan fortsat indhandle

Merete Lindstrøm Fredag, 20. marts 2020 - 15:31

Til midnat i aften lukker al normal flyvning ind og ud af landet og passagertransport mellem byer og bygder. Det gælder både fly, helikopter og båd.

Epidemikommissionen kommer i samme ombæring med en kraftig anbefaling om, at man ikke rejser fra den ene bygd til den anden på nogen måde - heller ikke med snescooter og hundeslæde. Med mindre det altså har en såkaldt samfundskritisk funktion.

Det kan for eksempel være brandvæsen, politi, Arktisk Kommando og sundhedspersonale. Men det kan også være en fisker, lød det på dagens pressemøde fra politimester Bjørn Tegner Bay.

- Hvis man som fisker har behov for at sejle til en anden bygd for at indhandle sin fangst, så er det at betragte som en del af forsyningskæden, og så er det i orden, sagde han.

Forsøger at undgå spredning

Nedlukningen for rejser rundt i landet sker som led i den strategi, epidemikommissionen har lavet om, at smitten ikke skal spredes fra Nuuk rundt til byer og bygder i landet.

I Nuuk trådte et decideret forbud mod at rejse ud af byen i kraft allerede onsdag, efter at andet tilfælde af coronasmitte blev opdaget i hovedstaden. Forbuddet lyder på, at alt rejse fra Nuuk til andre byer og bygder er forbudt. Også i egen båd. Rejser fra Nuuk til Danmark har været undtaget af forbuddet indtil midnat i aften.