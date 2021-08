Fiskere hev kold kajakroer ombord ved Ilulissat

Nina-Vivi Møller Andersen Onsdag, 11. august 2021 - 16:20

Fiskeren Lars Olsen opdagede tirsdag en turist i det kolde vand syd for Ilulissat. En guide var tilstede og igang med at få kvinden op ad vandet ved hjælp af sin pagaj.

Men inden de nåede så langt kom nogle lokale fiskere altså til undsætning.

Lars Olsen, som fik hevet turisten ombord fortæller, at der var en del bølger på vandet, og at det så ud som om, det var hårdt at komme op for turisten.

- Da vi sejlede hen imod dem, var turisten allerede i vandet. Da vi spurgte guiden om de havde brug for hjælp svarede vedkomne ikke rigtigt. Efter fem minutter tog vi turisten op på vores båd. Turisten var udmattet og min søn prøvede, at opvarme hende fortæller fiskeren, Lars Olsen.

Kathrine Hauskov Jakobsen er ansvarlig for kajakturene på Hotel Hvide Falk. Hun oplyser at guiden uden tvivl har været 100 procent fokuseret på personen i vandet og måske derfor ikke har svaret.

Uddannede guider og høj sikkerhed

Hun oplyser, at det var en tur med syv turister og to guider, der var afsted tirsdag, da hændelsen fandt sted.

- Vi har nogle meget klare sikkerhedsinstrukser, som bliver beskrevet for turisterne af en erfaren kajak-roer, før sejladsen. Vi gennemgår blandt andet, hvad der skal ske, hvis en person falder i vandet. Guiderne er uddannet til at håndtere situationen ude på vandet, siger Kathrine Hauskov Jakobsen.

Hun forklarer, at alle deltagere er iklædt tørdragt med uldtøj under, og at guiderne er trænet i at bugsere både kajakroer og kajak i land, hvis en person ikke kan komme ud af kajakken ved egen hjælp, når de er faldet i vandet.

Var ikke i livsfare

Lars Olsen, der fik den kolde turist ombord, synes hun virkede så medtaget, at han ville have hende på hositalet.

- Vi ringede efter en ambulance efter at have kontaktet turistselskabet og ambulancen kom med det samme. Det så ud til, at turisten var i chok, fortæller han.

Kathrine Hauskov Jakobsen, understreger at turisten på intet tidspunkt har været i livsfare.

- Det er det vigtigste værkøj for kajak-guiderne, ligesom livredderne at kunne tage personer sikkert på land. Guiden kunne sagtens få turisten sikkert op på land. Hun var ikke i fare, som sådan, guiden havde fuld kontrol over situationen, fortæller chefen.

Hun understreger, at håndteringen af situaionen er foregået fuldstændigt efter bogen, og at udfaldet var blevet det samme uanset om fiskerne havde været der, fordi hele organisationen og guiderne er trænet til at håndtere situationer som disse.

Hun oplyser, at turisten har det godt og takker fiskerne, for at de kunne hjælpe til.