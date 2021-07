Fiskefabrik-ansøgning afvist af udvalg

Thomas Munk Veirum Mandag, 05. juli 2021 - 09:36

En fiskefabrik i bygden Qeqertarsuatsiaat ville ellers være til gavn for lokalområdet, vurderer Kommuneqarfik Sermersooqs forvaltning.

Men det kræver, at de lokale vil bakke op om projektet. Ifølge to høringssvar er det ikke tilfældet, da høringssvarene er imod ansøgningen om at opføre en fiskefabrik i bygden.

Det er Nuunnguaq Seafood IVS, der står bag ansøgningen og projektet med at bygge fabrikken, men i et høringssvar skriver en lokal forening, at kommunen bør afslå ansøgningen.

Høringssvaret kommer fra en forening med samme navn som virksomheden. I høringssvaret kommer foreningen med flere beskyldninger mod manden, som står bag projektet.

Beskyldningerne er rettet mod mandens troværdighed.

Har klaget over afgørelse

Heller ikke bygdebestyrelsen i Qeqertarsuatsiaat bakker op om ansøgningen. Det skyldes, at fabrikken ønskes placeret ved en bygning, som bygdebestyrelsen ønsker fredet.

Svend Erik Sønderstrup er manden bag projektet med fiskefabrikken, og han er ærgerlig over modstanden mod fabrikken. Han fortæller til Sermitsiaq.AG, at han netop har klaget over udvalgets afgørelse, og at han desuden arbejder på at politianmelde personerne bag høringssvaret med beskyldninger mod hans person.

Svend Erik Sønderstrup mener, at der er gode perspektiver for lokalsamfundet med en ekstra fiskefabrik i bygden:

- Jeg har lagt utrolig meget arbejde i det her projekt de sidste fem år. Området omkring Fiskenæsset er et af de rigeste på krabber i Grønland. Der er også torsk og hellefisk, siger Svend Erik Sønderstrup.

Justus: Bygdebestyrelsens anbefaling vejer tungt

Det var på et møde i juni, at Udvalg for Anlæg og Miljø i Kommuneqarfik Sermersooq afviste ansøgningen fra Nuunnguaq Seafood IVS.

Formand for udvalget, Justus Hansen (D), forklarer, at den lokale modstand i de to høringssvar vejede tungt.

- Bygdebestyelsen sagde klart nej, og de vægter tungt, siger Justus Hansen til Sermitsiaq.AG.

Bygdebestyrelsen siger nej til fabrikken med henvisning til, at projektet ligger tæt ved en bygning, som bygdebestyrelsen ønsker fredet.

Det fremgår dog af fremstillingen, at projektet overholder en såkaldt respektafstand til den bygning, som bygdebestyrelsen ønsker fredet.