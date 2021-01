Fiskefabrik åbnes i bygd

redaktionen Lørdag, 09. januar 2021 - 15:44

Platou Fish Napasoq ApS åbner en fiskefabrik i bygden Napasoq, der ligger cirka 50 kilometer fra Maniitsoq.

- Torsdag blev vi meddelt fra veterinærmyndigheden, at vi kan starte produktionen af tørrede torsk. Nu åbnes der for muligheder for indhandling af torsk til fabrikken, og vi forventer at indhandle de første torsk den 15. januar, skriver direktør på den nye fabrik, Hans Platou, i en pressemeddelelse.

Fabrikken prioriterer i første omgang at producere tørrede torsk.

- Vi håber, at få godkendelse til at producere stenbiderrogn i løbet af dette år. Og vi håber således på, at vi også kan indhandle rensdyr- og moskusoksekød på sigt, fremhæves det.

Der bor omkring 80 borgere i bygden.