Firmaer med udenlandsk arbejdskraft: Vi følger reglerne

Mandag, 12. oktober 2020 - 11:52

Bygge- og entreprenørfirmaer i Nuuk bruger som bekendt udenlandsk arbejdskraft, og 30. september blev 14 dages karantæne eller retest efter fem dage ved ankomst fra Danmark genindført i Grønland.

Sermitsiaq.AG har ringet til forskellige firmaer, der bruger udenlandsk arbejdskraft, og spurgt dem om hvad de gør, når deres medarbejdere lander i Grønland.

Coronasekretariatet oplyser til Sermitsiaq.AG, at der ikke gives dispensation fra karantæne, men at der i helt særlige tilfælde kan laves planer for den enkelte medarbejder til, hvordan de kan arbejde lige fra de kommer herop, hvis det sker helt isoleret fra kollegaer. Det er coronasekretariatet, der skal godkende denne type planer.

Bo Eriksen fra EMJ Atcon siger, at de følger alle anbefalingerne fra landslægeembedet omkring regler for coronavirus.

- Vi har således skærpet vores kommunikation, så medarbejderne skal følge reglerne, og at de tænker sig om. Men medarbejderne har også selv et ansvar for at følge reglerne, vi kan jo ikke stå her og være politimænd. Men vi siger, hvad reglerne er, og det gør vi inden billetterne bliver købt, siger han.

Klar procedure

Permagreen har en helt fast procedure omkring deres medarbejdere fra Danmark, fortæller HR-chef i Permagreen, Vivian Mørch Simonsen.

- Når de kommer fra Danmark, så følger de reglerne som alle andre. Vi skriver til dem, at de er i karantæne, indtil de re-testes fem dage efter deres ankomst. Vi hjælper dem i forhold til deres test. Og vi sørger for, at de skal bo isoleret, så længe de er i karantæne, siger Vivian Mørch Simonsen.

Hun fastslår, at alle virksomhedens medarbejdere, som kommer fra Danmark, overholder karantænereglerne.

Har ikke mødt udfordringer

Sektionsdirektør i MT Højgaard i Nuuk, Kim Ulrik Hansen siger, at firmaet aldrig har haft problemer med at følge reglerne. Lige nu er de medarbejdere, der kom fra Danmark, i karantæne.

- Funktionærer kan arbejde hjemmefra, vi har én, der sidder hjemme og er på arbejde. Sidste uge fik vi nogle heroppe, som skulle montere en elevator. De gik også i karantæne og blev testet, fortæller han.

Kim Ulrik Hansen siger, at firmaet gør alt for at følge myndighedernes vejledninger.

- Vores medarbejdere bliver re-testet efter fem dage, når de er landet og har været isoleret. Det er ikke interessant for os, at de skal i karantæne i 14 dage, vi vil jo gerne have, at de skal blive testet så hurtigt som muligt, så de kan passe deres arbejde hurtigst muligt.

Retningslinjer og regler

Byudviklingsselskabet Siorarsiorfik - Nuuk City Development er bygherre for flere byggerier i Nuuk, og har givet licitationer til byggefirmaer, der bruger udenlandsk arbejdskraft.

- Firmaerne sørger selv for at hente arbejdskraft som enten er lokal eller udenlandsk arbejdskraft. Vi hjælper selvfølgelig til, da retningslinjerne for coronavirus er blevet ændret hen ad vejen. Vi hjælper firmaerne med, hvor de skal henvende sig, hvis de for eksempel skal have særlige tilladelser, siger direktør i byudviklingsselskabet Jens B. Frederiksen.

Hvis man føler sig utryg ved, om tilrejsende overholder karantænereglerne, kan man henvende sig til coronasekretariatet i stedet for at ringe til politiet, oplyser sekretatiatsleder Nels Ulrik Vinther.