Fire unge skiskyttere udtaget til IBU junior Cup

Kassaaluk Kristensen Søndag, 27. november 2022 - 10:05

18-årige Max Kreutzmann, 16-årige Inuk Slettemark og Sasja Hendriksen Joelsen samt 15-årige Marika Magnussen er udtaget til at deltage til IBU Junior Cup i december.

De fire unge træner nu op til konkurrencerne, der skal afholdes i Italien i dagene 5. til 12. december.

- Formålet med deltagelsen til IBU’s junior cup er at finde ud af, hvilket niveau, de unge, grønlandske skiskyttere ligger på. De skal også hente erfaring i at deltage til store konkurrencer i skiskydning, fortæller deres træner Martin Møller.

I IBU Junior Cup skal de unge deltage i disciplinen sprint og 5 km distancen, oplyser træneren.

Grønland sigter efter skiskydning

Grønlands Biathlon Forbund har investeret i skydeskiver, der kan benyttes af unge skiudøvere i Nuuk, så disciplinen skiskydning kan udvikles i Grønland. Før i tiden skulle unge skiskydere rejse til udlandet på skoleophold og aktivt vælge skiskydning som idrætslinje for at specialisere sig i skiskydning.

Grønlands Biathlon Forbund glæder sig over, at mange unge viser interesse i skiskydning:

- Der er en ung lovende gruppe i Grønland, som kan specialisere sig i skiskydning i altså uden at rejse ud af landet for at udøve deres sport. Der er udvikling i Grønland, hvor unge nu også kan træne og konkurrere i skiskydning, fortæller Uiloq Slettemark fra GBU.

I god form

Martin Møller er en del af trænerparret, der træner de unge i Nuuk i skiskydning en gang hver uge. Han oplyser til Sermitsiaq.AG, at der er så stor en interesse, at der nogle gange er pladsmangel i Ravnedalen ved NSP’s klubhus til træning.

De fire unge, der snart drager af sted for at deltage i konkurrencerne i Italien, vurderes af træneren at være motiverede til turen.

- Altså, jeg vil sige, at de er i god form af deres alder. De tager deres træning meget seriøst og er fokuseret, hvilket er et godt tegn. Men turen til IBU’s junior cup ser vi lige nu som en træningslejr, hvor vores største forventning er, at de unge tager en masse erfaring omkring konkurrencer med hjem, siger Martin Møller.

Både Sasja Hendriksen Joelsen og Inuk Slettemark er på udlandsophold på nuværende tidspunkt, mens Max Kreutzmann og Marika Magnussen træner i Nuuk.