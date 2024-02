Fire studerende fortæller om livet i DK

Thomas Munk Veirum Mandag, 26. februar 2024 - 14:12

Det er en stor omvæltning for mange unge, der rejser til Danmark for at tage en uddannelse. Udfordringerne kan være store, og for at forberede de unge bedst muligt gennemfører De Grønlandske Huse igen i år projektet "Klar til Studieliv".

Som led i projektet rejser fire unge studerende med rundt til fire gymnasier for at fortælle om studielivet i Danmark.

Det første besøg på et gymnasium fandt sted 22. februar 2024 på GUX i Qaqortoq, hvor 3.GUX lyttede meget intenst til Kristine Rosing-Petersen og Naja-Theresia Høeghs fortællinger om deres studieliv som henholdsvis medicinstuderende i Aarhus og jurastuderende i København, skriver De Grønlandske Huse i en pressemeddelelse.

Studerende: Man skal være vedholdende

- Vi skal huske, at vi er forskellige fra danskerne og selvom, at det kan være fagligt hårdt at være i det danske uddannelsessystem, skal man være vedholdende. Det giver en masse personlig udvikling at tage en uddannelse i udlandet, udtaler Naja-Theresia Høegh.

Det Grønlands Huse oplyser, at det i Klar til Studieliv er opmærksomhed på at danne bro i overgangen mellem et ungdomsliv i Grønland og et studieliv i Danmark.

- Håbet er, at besøget af de aktive, grønlandske studerende på danske uddannelser kan gøre en forskel for kommende studerende, som det er projektets mål, lyder det fra husene.

Mandag besøger Klar til Studieliv GUX i Nuuk.