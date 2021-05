Fire reddet i SAR-operation søndag aften

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 24. maj 2021 - 07:57

En SAR-operation måtte aktiveres i aftes ved 19-tiden, da to voksne og to børn i 10 års alderen var kommet i problemer, da de var ude at sejle med deres jolle.

- Vi fik et nødopkald. Det var via mobilen og der var udfordringer med mobilsignalet, sonm var ustabilt. Men vi opfangede, at de var våde, oplyser vagtchef Brian Thomsen fra Nuuk Politi.

En SAR-operation blev aktiveret, og via Tele-Post-teknikere fra Aasiaat Radio lykkedes det at få lokaliseret, hvor mobilsignalet kom fra, så man kunne få de fires position indkredset.

- En helikopter blev sendt til området og lokale fartøjer deltog i eftersøgningen, oplyser Brian Thomsen.

Søgt ly på en ø

Efter to timer lykkedes det at lokalisere de fire våde og forfrosne personer, der havde søgt ly på en ø.

- De kom ombord på SAR-helikopteren og fløjet til sygehuset i Aasiat, men har det godt, oplyser Brian Thomsen, der hæfter sig ved det perfekte samarbejde Arktisk Kommando, Tele-Post, Air Greenland og politiet imellem, som medførte, at de fire blev bragt i sikkerhed.

Brian Thomsen ved ikke, hvad der var årsag til, at de fire i jollen fik problemer og måtte tilkalde hjælp.

- Senere i dag skal vi have en snak med dem, oplyser vagtchefen.