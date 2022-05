Fire opdagelsesrejsende modtager anerkendelse i New York

Kassaaluk Kristensen Søndag, 01. maj 2022 - 13:15

Fire fangere fra Avanersuaq, Uutaaq, Iggiannguaq, Sigluk og Ukkujaaq hjalp og guidede de to amerikanere, Matthew Henson og admiral Robert Peary til Nordpolen i 1909.

De fire fangere, var dermed en del af de opdagelsesrejsende, der var de første mennesker på den geografiske Nordpol.

Nu, her over 100 år efter, modtager de fire fangere en international anerkendelse for deres bedrifter ved en ceremoni i The Explores Club i New York. Det skete den 22. april 2022.

To amerikanere har modtaget anerkendelse

- De fire er almindeligt kendt i Grønland som værende blandt de første mennesker på Nordpolen, men de har desværre ikke tidligere fået den internationale anerkendelse for deres bedrifter, skriver Selvstyret i en pressemeddelelse.

Både admiral Peary og Matthew Henson har modtaget anerkendelse for deres rejse, og nu har The Explorers Club besluttet at give den formelle anerkendelse til de fire grønlandske opdagelsesrejsende.

The Explorers Club er en klub for dem, der rejser på opdagelse.

Stenfliser med navne

Ceremonien blev indviet med præsentation af nye stenfliser med de fire grønlænderes navne på. Navarana K´avigak, der er Uutaaqs barnebarn og Aviaq Henson, der er Matthew Hensons oldebarn samt kunstneren Paninnguaq Lind Jensen deltog i ceremonien sammen med Grønlands repræsentationschef Kenneth Høegh, oplyser Selvstyret.

- Navarana præsenterede trommedans og holdt en tale, hvor hun takkede for den flotte gestus. Hun fortalte om sin bedstefar og sendte hilsner fra familiemedlemmer i Qaanaaq, skriver Selsvstyret.

Aviaq Henson påpeger, at det er på tide, at de fire opdagelsesrejsende modtager anerkendelsen, mens Kenneth Høegh takkede The Explorers Club på vegne af Naalakkersuisut.

Op mod 100 mennesker deltog til arrangementet, som foruden de grønlandske deltagere talte repræsentanter fra det danske generalkonsulat i New York, samt en række amerikanske forksere og medlemmer i Explorers Club.

Paninnguaq Lind Jensen blev også valgt som én af 50 "people changing the world", af The Explorer’s Club.