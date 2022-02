Fire nye indlagte og smitten spreder sig fortsat

Nina-Vivi Møller Andersen Tirsdag, 01. februar 2022 - 17:00

Coronavirus spreder sig stadigvæk på arbejdspladser, skoler, alderdomshjem og andre institutioner over hele landet. Landslægeembedet oplyser, at der også er et betydeligt sygefravær blandt sundhedspersonalet.

Der er i alt 107 nye smittede og fire nye indlagte. Der er nu i alt 11 indlagte – fire i Nuuk, tre i Ilulissat, to i Qaqortoq og en Sisimiut og en i Uummannaq. Tre patienter blev udskrevet i Nuuk siden sidste opdatering i går.

- Kun en patient er indlagt med COVID-19 som den primære diagnose (Kategori 1). Der er ingen patienter indlagt på Intensiv Afsnit.

- Der er fire patienter indlagt, hvor COVID-19 diagnosen har indflydelse på sygdomsforløbet, men hvor anden væsentlig sygdom eller skade er afgørende medvirkende til indlæggelsen (Kategori 2).

- Seks patienter er indlagt af anden årsag end COVID-19, hvor COVID-19 diagnosen heller ikke har nogen væsentlig betydning for indlæggelsen (Kategori 3).

Det oplyser landslægeembedet på deres hjemmeside.

Positivraten er stor

Smitteraten i januar har været stor i alle kommuner. En samlet opgørelse over januar måned viser, at den samlede positivrate for hele landet er på 33 procent.

- Prøver rekvireret fra Sundhedscentrene viser, at Uummannaq har den højeste positivrate i januar måned, som er på 79 procent. Herefter kommer Paamiut med 51 procent, Narsaq med 39 procent, Ittoqqortoormiit med 38 procent, Maniitsoq med 27 procent og Upernavik med 25 procent. Nanortalik, Qeqertarsuaq og Tasiilaq har alle positivrater på 5 procent eller mindre, det skriver landslægeembedet.

Tallene viser, at smittespredningen i landets regioner og i de enkelte byer har været på forskellige stadier i januar måned.

Under pandemien har der i alt været 105 indlagte med Covid-19, hvor 69 patienter har været indlagt i løbet af januar.

De to børn, som er indlagt på intensivt afsnit er fortsat indlagt.