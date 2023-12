U18 sikrer VM-billet - stjernespiller skadet

Kassaaluk Kristensen Mandag, 11. december 2023 - 15:31

En intens turneringsuge i Puerto Rico er netop afsluttet for U18-pigelandsholdet i håndbold.

To kampe har været afgørende for, om holdet bliver kvalificeret til verdensmesterskaberne i håndbold. Mexico skulle til dels tabe en kamp, mens Grønland skulle vinde over hjemmeholdet Puerto Rico, hvis en kvalificering skulle sikres. Og det er sket, oplyser håndboldforbundet TAAK på sin Facebookside.

Grønlands sidste kamp i denne turnering er endt med et flot resultat på 38-36 til Grønland mod Puerto Rico.

TAAK oplyser, at sejren er blevet sikret ved at holde fast i strategien og især på grund af målmand Jaliina Jakobsens mange redninger.

Stjernespiller ude af spil

Grønland har startet turneringen virkelig godt, men måtte fortsætte turneringen uden stjernespilleren på landsholdet Aila Bibi K Jørgensen, der har måttet side på bænken efter en skade under den første kamp.

Aila Bibi K. Jørgensen skal igennem en genoptræning efter at have skadet sit knæ under kampen mod Martinique.

- Grønlandske Hannah Pedersen har modtaget prisen MVP som turneringens vigtigste spiller, samtidig har Aila Bibi K. Jørgensen modtaget en pris om, at det forventes, hun bliver en af de bedste håndboldspillere i fremtiden, skriver TAAK.

VM for U18 piger skal foregå i august 2024.