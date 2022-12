Finsk statsminister: EU havde aldrig klaret Ukraine-krise uden USA

Thomas Munk Veirum Fredag, 02. december 2022 - 07:00

Finlands statsminister, Sanna Marin, siger under et besøg i Australien, at Europa under krigen i Ukraine ikke kunne have klaret sig uden USA.

- Vi er ikke stærke nok, siger hun, til at klare os alene over for Rusland.

Finland har søgt om optagelse i Nato, men det blokeres foreløbig af Tyrkiet.

Præsident Vladimir Putins invasion i Ukraine har udstillet nogle af EU's svagheder og strategiske fejltagelser over for Rusland, påpeger Marin.

- Jeg vil være ærlig over for jer og sige det ligeud: Europa er ikke stærkt nok lige nu.

- Vi ville være i vanskeligheder uden USA, siger hun i sin tale til tænketanken Lowy Institute i Sydney.

Marin betoner, at Ukraine må få "alt, hvad der behøves" for at vinde krigen. Her har USA spillet den vigtigste rolle ved at levere våben, penge og humanitær bistand til at tage brodden af de russiske angreb, siger hun.

- Skulle have lyttet til Estland og Polen

- Vi er nødt til at sikre, at vi også opbygger disse evner, når det handler om Europas forsvar, den europæiske forsvarsindustri og at sikre, at vi kan håndtere forskellige slags situationer, konstaterer hun.

Den 37-årig statsminister siger, at man i EU skulle have lyttet mere til lande som Estland og Polen, når de advarede om Putin og opfordrede til at have en hårdere tilgang til Rusland. I stedet valgte flertallet i EU at søge at tilnærme sig den russiske præsident.

Hun nævner nogle af landene ved navn. Tyskland, Frankrig, Italien og Grækenland ville have et tættere økonomisk samarbejde med Rusland.

- Ligeglade med sanktioner

- Vi burde havde lyttet til vores baltiske og polske venner meget tidligere, mener hun.

- I lang tid oparbejdede Europa en strategi over for Rusland om tættere økonomiske forbindelser for at købe energi fra Rusland. Vi troede, at det kunne forhindre krig.

Men det har "vist sig fuldstændig forkert", siger hun.

- De er ligeglade med økonomiske forbindelser, de er ligeglade med sanktioner. Der er ligeglade med alt det.