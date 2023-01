Finland åbner for at træde ind i Nato uden Sverige

Ritzaus Bureau Tirsdag, 24. januar 2023 - 06:47

Finland har hidtil ønsket optagelse i forsvarssamarbejdet Nato sammen med Sverige. Men nu er landet tvunget til at overveje, om man vil træde ind i Nato på egen hånd.

Det siger Finlands udenrigsminister, Pekka Haavisto, til den finske tv-station Yle tirsdag morgen.

- Vi skal selvfølgelig evaluere situationen, hvis det viser sig, at Sveriges ansøgningsproces står stille i lang tid, siger han til Yle.

Det er dog for tidligt at tage stilling til, hvordan Finland konkret skulle gå videre i ansøgningsprocessen i Nato alene, understreger landets udenrigsminister over for Yle.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters siger Haavisto samtidig, at det bedste vil være, at Finland, Sverige og Tyrkiet sammen fortsætter diskussionen om Nato-optagelse.

Det er også stadig Natos ønske at optage Finland og Sverige på samme tid. Det skyldes blandt andet hensyn til planlægningen af det fælles forsvar.

Udmeldingen fra Finland kommer i kølvandet på Tyrkiets reaktion på dansk-svenske Rasmus Paludans afbrænding af en koran foran Tyrkiets ambassade i den svenske hovedstad, Stockholm.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, har reageret i stærke vendinger på episoden. Han har varslet, at Tyrkiet ikke vil støtte en optagelse af Sverige som nyt medlem af Nato.

Og da alle medlemslande skal bakke op om nye landes optagelse, har Tyrkiet altså mulighed for at blokere for Sverige.

- De, som tillader den form for blasfemi foran vores ambassade, skal ikke længere forvente vores støtte til deres Nato-medlemskab, lød det mandag fra Erdogan ifølge Reuters.

Tidligere i januar brændte kurdere en dukke forestillende den tyrkiske præsident af i Stockholm, og det har de også opdaget i Tyrkiet.

- De her demonstranter leger med Finlands og Sveriges sikkerhed, siger Haavisto til Yle.

Til Reuters siger udenrigsministeren, at der er brug for en pause på et par uger i forhandlingerne mellem Sverige, Finland og Tyrkiet om de to nordiske landes optagelse i Nato.

Her henviser han til, at Erdogan netop har varslet, at der skal være præsident- og parlamentsvalg i landet 14. maj. Så lige nu har Erdogan fokus på det forestående valg.