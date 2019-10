Hvor findes det bedste sammenhold?

Redaktionen Lørdag, 05. oktober 2019 - 13:23

Hvor trives fællesskabet rigtig godt? Hvor er man god til at være sammen med andre om en aktivitet eller et fælles formål?

Det beder GIF og Danske Spil igen hele Grønland om at være med til at finde ud af, når Fællesskabsprisen for andet år bliver uddelt til Maligassiuisut Showet den 16. november 2019, fremgår det af en pressemeddelelse.

Priser Ved årets show uddeler Grønlands Idrætsforbund også priserne: Årets hold, Årets leder, Årets træner, Årets Idrætsperson.

Det særlige ved prisen er, at alle kan nominere et fællesskab inden for idrætten, og hele landet kan være med til at bestemme, hvem der får prisen og 1. præmien på 25.000 kr., der er doneret af Danske Spil, lyder det.

- Vi vil gerne hylde fællesskab og sammenhold, uanset hvordan det udformer sig. Blandt sidste års nominerede havde vi alt fra en langrendsklub, til et løbehold, en flok der sejlede havkajak – og så til vinderne, der kom fra GSS Håndbold. Her er det ikke aktiviteten, der er i højsædet, men sammenholdet, siger Jonas Jensen, der er generalsekretær i GIF.

Sidste år var første gang man kunne vinde Fællesskabsprisen, men alligevel endte man med otte nominerede. I år håber både GIF og Danske Spil, at der kommer mindst lige så mange nomineringer ind.