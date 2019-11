Finansudvalg: Vi er stærkt udfordret

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 04. november 2019 - 10:09

I forhold til det første finanslovsudspil fra Naalakersuisut opererer man nu med et DA-underskud på 70,6 millioner kroner for hele finanslovsperioden frem til og med 2023. Det betyder, at der skal pilles en del ved finanslovsforslaget for at nå i plus.

Finansudvalget forudser, at det kan knibe med at have tilstrækkelig tid til at gennemgå de kommende forslag, som skal bringe samfundets budget i plus.

Vær opmærksom

- Udvalget henstiller til Naalakkersuisut om at være særlig opmærksornrne denne problemstilling, skriver udvalget i sin betænkning før andenbehandlingen, der finder sted i morgen, tirsdag.

Det bekymrer også, at Naalakkersuisut ikke er færdige med forhandlingerne om bloktilskuddet med kommunerne.

- Udvalget skal derfor opfordre Naalakkersuisut til hurtigst muligt at afslutte forhandlingerne, og indarbejde resultaterne heraf i nærværende forslag, lyder opfordringen fra udvalget til Naalakkersuisut.

ERP – skruen uden ende

Indførelsen af et nyt økonomistyringssystem (ERP), der skal have tilført ekstra 14 millioner kroner for at komme i mål, så det kan tages i brug i slutningen af 2020, bekymrer også finansudvalget.

- Man begynder at stille spørgsmålet om, hvorvidt projektet nogensinde bliver færdigt eller om projektet begynder at ligne en skrue uden ende, lyder det.

Hele ERP-projektet løber op i nærheden af 100 millioner kroner, og det er planen, at tillægsbevillingen på 14 millioner skal dækkes af Selvstyret med syv millioner kroner, mens den anden halvdel skal dækkes af kommunerne via en justering af bloktilskuddene.