Finansudvalg: I skal spørge os først

I hvert fald når det drejer sig om fremtidige overførsler fra fonden for langsigtede investeringer til Kalaallit Airports Holding A/S, som i sidste ende vil havne på 2,1 milliarder kroner.

Finansudvalget har under hele lufthavnspakkens forløb flere gange forsøgt at bremse anlæggelsen af de kommende lufthavne, blandt andet med begrundelse om alt for mange uafklarede og ubesvarede spørgsmål. Men hidtil har Naalakkersuisut ikke behøvet at spørge eller for den sags skyld orientere, forud for konkrete beslutninger, for Naalakkersuisut har et meget bredt mandat igennem de bemyndigelser og eller fuldmagter Inatsisartut har givet igennem finansloven.

Naalakkersuisut afviser finansudvalgets krav

Selvom anlægsfasen til lufthavnspakken nu er påbegyndt, er Finansudvalget stadig utilfreds med Naalakkersuisuts manglende inddragelse af udvalget, og udvalget har set sit snit til at sætte et krav om at blive spurgt først i forbindelse med finanslovsarbejdet for 2020:

– Der er tilknyttet tekstanmærkning til hovedkonto 10.13.11, som bemyndiger Naal­akkersuisut til at indskyde midler i Fonden for Langsigtede Investeringer ved kontant kapitalindskud i Kalaallit Airports Holding A/S, dog maksimalt en milliard kroner. Udvalget ønsker indføjet, at dette sker med godkendelse i Finans­ og Skatteudvalget. Udvalget forventer Naalakkersuisuts ændrings­ forslag herom i forbindelse med forslagets 2. eller 3. behandling, skrev Finansudvalget til Naalakkersuisut i forbindelse med be­ handlingen af Finanslovsforslaget 2020.

Men Naalakkersuisut afviser Finans­ udvalgets krav med henvisning om, at tekstanmærkningen ikke betyder, at der skal tilføres yderligere en milliard kroner.

