Finansudvalg bremser nyt skattefradrag

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 16. oktober 2019 - 08:54

Naalakkersuisut lider nederlag i sagen om at få indført et beskæftigelsesfradrag, gældende fra næste år.

Overvurderet effekt

Finansudvalget mener – i lighed med formanden for Økonomisk Råd Torben M. Andersen – at en udbetaling én gang årligt næppe har den beskæftigelsesfremmende effekt, som Finansdepartementet har skønnet.

I det lovforslag, som Naalakkersuisut har fremlagt, var det meningen, at belønningen for at være i arbejde først skulle udbetales året efter, at man har optjent pengene.

Gevinst skal falde månedligt

Finansudvalget kræver, at der indføres et system, så lønmodtageren får fradragsgevinsten samtidig med lønudbetalingen.

- Det kan være hensigtsmæssigt … at beskæftigelsesfradraget træder i kraft forskudt ved bekendtgørelse, således at Naalakkersuisut får mulighed for at sikre den nødvendige tilpasning af it-systemer med videre med henblik på at muliggøre månedsvis udmøntning af fradraget, således at sandsynligheden for at opnå de tilsigtede dynamiske effekter øges, står der i finansudvalgets betænkning, der netop er afgivet efter førstebehandlingen af lovforslaget.

Uforudsigelig tidsramme

Hvornår Skattestyrelsen kan administrere udvalgets krav blafrer i vinden.

I Finansdepartementet oplyses det, at man ikke har et overblik over, hvad det vil koste at tilpasse Skattestyrelsens it-systemer og hvor lang tid der vil gå, før man kan have systemet kørende.

Det kræver først, at man laver en specifikation på, hvad man vil have lavet, hvilket it-udviklingsfirmaer så kan komme med et tilbud på.

Forklaringen er, at det nuværende skattesystem ikke sondrer mellem indkomst efter erhvervelsen. Det skal forståes på den måde, at A-indkomsten – indkomst med skatten fratrukket – i Skattestyrelsens og formentlig alle arbejdgiveres systemer ikke forholder sig til, hvor indkomsten kommer fra.

Eksempelvis skal en person på førtidspension, der modtager A-indkomst, ikke have gavn af et beskæftigelsesfradrag.

Andenbehandlingen af lovforslaget er programsat til fredag den 18. oktober.