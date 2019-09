Finanslovsforslag: Siumut kommer med 36 ændringsforslag

Man skal fjerne alle de forhindringer, der måtte være for at skulle kunne ansætte uddannede herboende, når de er færdige med deres uddannelse. For eksempel skal der være bolig og børnepasningsmuligheder med mere; for hvordan kan man lave særbehandling af udefrakommende danskere og andre udlændinge og ikke lade de samme forhold være gældende for vore egne folk?

Det skal sikres, at man får afsat midler til forberedelse til at kunne etablere højere tekniske uddannelser med flere, som kan gennemføres i Sisimiut. For eksempel maskinmesteruddannelsen med mere. Dette kan gennemføres i samarbejde med Teknisk Skole i Sisimiut.

Der skal afsættes midler i de kommende år for at sikre, at der er nok plads på daginstitutionerne.

Der afsættes midler til de steder, der har brug for udvikling af landbrug og kvæghold således, at de allerede projekterede tiltag kan færdiggøres. Endvidere skal man ud fra de muligheder der foreligger for at udvikle landbrug og kvæghold herhjemme med udviklingsstøtte fra EU ansøges herom, i samarbejde med kommunerne.

I det udenskærs fiskeri samt i det kystnære fiskeri skal man sikre, at det ikke kun er fiskerikoncernerne der vokser sig store og stærke således, at der åbnes op for nye virksomheder som også kan få kvoter, hvilket Naalakkersuisut skal arbejde henimod.

Det skal blive lettere at etablere flydende fiskefabrikker og der skal med dette formål for øje opstartes et arbejde herom.

Planlægningen af et nationalstadion som allerede er vedtaget af Inatsisartut skal iværksættes. Desuden skal der afsøges fonde, som er interesserede i at være medfinansierende således, at der banes vej for, at de kan investere i det kommende stadion.

Indsatsen til bekæmpelse af euforiserende stoffer skal intensiveres: Misbruget af euforisernede stoffer ødelægger i alt for høj grad livet for familier og de unge. Derfor skal man i langt højere grad bekæmpe misbrug af euforiserende stoffer. Man skal derfor på denne baggrund have ansat flere toldere rundt omkring på flere bosteder, hvorfor der afsættes midler til ansættelse af toldere.

Der skal indføres afgifter overfor det, der forurener vort miljø: