Finanslovsaftale: Ny hotelovernatningsafgift på 30-100 kroner per nat

Redaktionen Lørdag, 11. november 2023 - 11:45

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Atassut, Naleraq og en løsgænger har planer om at indføre afgifter og skatter på turismeområdet i forbindelse med finanslovsaftalen, som de underskrev den 6. november.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Naalakkersuisut skal snart fremlægge en overgangsstrategi for turisme i 2023-2024, der bliver sendt i offentlig høring denne måned. Parterne er enige om, at der skal udarbejdes relevante strategier og planer på turismeområdet, der bidrager til øget lokal beskæftigelse og indtjening i erhvervet.

- Som led i finanslovsdrøftelserne har der også været drøftelser om mulige afgifter og skatter på turismeområdet. Det er forståelsen, at Naalakkersuisut også inddrager spørgsmålet om skatter og afgifter i nævnt overgangsstrategi som et punkt, der skal afdækkes nærmere, står der i finanslovsaftalen.

Atassuts ønske til finansloven

Den nyligt genvalgte formand for Atassut Aqqalu Clasen Jerimiassen, står bag ønsket om en hotelovernatningsafgift, ligesom partiet også har stemt for at få genindført pax tax på krydstogtspassagerer.

Lige meget hvorhen i verden du kommer, betaler du som gæst en skat eller afgift for din overnatning på et hotel, sådan en afgift er dyrest i USA. Og på Kreta skal du betale for afgiften, så snart du ankommer til hotellet. Vi kan ikke blive ved med at være sky over for nye indtjeningsmuligheder. Vi skal lære at tjene penge på turister fra den allerførste dag de ankommer til Grønland, siger Aqqalu Clasen Jerimiassen.

