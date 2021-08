Finanslov: Gælden vil vokse dramatisk

Redaktionen Onsdag, 18. august 2021 - 15:05

Selvstyret, de selvstyreejede selskaber, kommunerne og kommunernes bolig- og udviklingsselskaber er i gang med en større gældsætning, fremgår det af finanslovsforslaget for 2022. Det skriver avisen AG.

- Den forventede vækst er fordelt med én milliard kroner mergæld hos de selvstyreejede selskaber og 2,3 milliarder kroner mere i gæld i de kommunalt ejede selskaber, bemærkes det i finanslovsforslaget.

Det bliver understreget, at man ikke har indregnet en eventuel låneoptagelse til at gennemføre de store og milliarddyre vandkraftinvesteringer. Der er heller ikke taget højde for et eventuelt låneoptag i regi af lufthavnsselskabet Kalaallit Airports International A/S. Dermed kan gælden ende med at blive langt højere i de kommende år.

Advarsel

I den seneste rapport som Økonomisk Råd udgav i foråret blev der advaret imod, at en negativ økonomisk udvikling i et eller flere af de selvstyreejede selskaber kan få store konsekvenser for landskassen på grund af gældsætningen.

Med henvisning til coronapandemien skrev Økonomisk Råd tilbage i foråret:

- Krisen skaber et behov for at genoprette landskassens økonomi. Det vil kræve, at der i en årrække sikres et overskud både for at afvikle gæld og oparbejde stødpuder som beredskab til eventuelle fremtidige kriser.

