Finanslov 2024: 400 millioner kroner til Nunagreen

Onsdag, 22. november 2023 - 10:31

Efter en række år som et marginaliseret selskab med meget lidt aktivitet blev Nunaoil sidste år til Nunagreen, og nu ser det ud til, at der for alvor kommer liv i selskabet igen.

Det selvstyreejede selskab skal stå for vandkraftudbygningerne i Buksefjorden samt ved Aasiaat og Qasigiannguit, og i forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2024 har Naalakkersuisut fået lov til at indskyde hele 400 mio. kr. i Nunagreen.

Ifølge finansloven er der to betingelser, der skal opfyldes, før Naalakkersuisut kan indskyde det store beløb.

Der skal for det første indgåes en aftale mellem Naalakkersuisut og Nunagreen, der sikrer, at pengene kun kan anvendes til de to vandkraftprojekter.

Og dernæst skal der forelægge en positiv samfundsøkonomisk vurdering af anlægsprojekterne udarbejdet i henhold til Selvstyrets vejledning på området.

De to projekter ventes at koste op mod 4,6 milliarder kroner og Naalakkersuisut har blandt andet været i dialog med den danske regering om finansieringen.'