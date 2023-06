Filmworkshops og ungdomsengagement skaber succesfuld Tasiilaq Film Festival

Redaktionen Torsdag, 15. juni 2023 - 10:01

Der er blevet afholdt filmworkshops for mere end 30 unge i Tasiilaq.

Det er Paninnguaq Heilmann og hendes datter Mila Heilmann Kreutzmann, der i samarbjede med Axel Thårup Maratse og Abbas Moaddab har arrangeret workshopsene med støtte fra lokaludvalget i Tasiilaq, Tasiilami Alivarpi, ITTU.net og Navarana butikken.

Første filmworkshop fandt sted i april, mens den anden workshop blev afholdt i løbet af weekenden og fortsatte ind i denne uge.

Resultatet blev Tasiilaq Film Festival, hvor omkring ti kortfilm, produceret af de unge deltagere, blev vist for byens borgere. Interessen var ifølge Paninnguaq Heilmann så stor, at forsamlingshuset var propfyldt - og nogle måtte stå uden for i gangen for at få et glimt af filmene.

Statuetter, gavekort og diplomer

Som en anerkendelse af de unges dygtighed blev der uddelt priser, Inuit Awards, til forskellige kategorier, herunder bedste skuespiller, bedste kameramand, bedste film og bedste filmhold.

Lokale håndværkere havde lavet statuetterne til vinderne, og sponsoreret af Navarana butikken fik de også nogle gavekort som en ekstra belønning. Alle deltagere modtog også diplomer.

Som en særlig afslutning på begivenheden blev den Oscar-nominerede film IVALU. Efter filmvisningerne blev der arrangeret en reception med en buffetmiddag for de unge deltagere i forsamlingshuset.

- Vi synes det var en succesfuld event, siger Paninnguaq Heilmann.