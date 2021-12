Filmpris går til Pipaluk K. Jørgensen

Thomas Munk Veirum Torsdag, 02. december 2021 - 09:31

Medlemmer af Film.gl har stemt om, hvem der skal have Grønlands filmpris Innersuaq 2021, og den går i år til festivaldirektør og filmskaber Pipaluk K. Jørgensen.

Dokumentarist Hanne M. Sørensen stod for uddelingen af prisen, og hun lagde vægt på, at Pipaluk K. Jørgensen arbejder internationalt med at fremme grønlandsk film og film fra oprindelig befolkningsgrupper.

LÆS OGSÅ: Filmfolk har internationale ambitioner

Pipaluk K. Jørgensen har desuden sammen med sine kollegaer i Nuuk International Film Festival i flere år sat fokus på at støtte og fremme grønlandsk film. Filmskaberen får også ros for arbejdet i sit selskab Polarama:

- Samtidigt har Pipaluk gennem Polarama også arbejdet for at sikre grønlandske filmskabere og skuespillere vigtige roller i udenlandske produktioner i Grønland. Desuden er Pipaluks engagement i samarbejde med flere filmskabere i Canada og i Norden med til at skabe opmærksomhed omkring grønlandsk film, skriver Film.gl i en pressemeddelelse.

Har ansat mange lokale filmfolk

Og filmskaberen sætter pris på udmærkelsen:

- Mange tak for prisen. Jeg er glad for, at branchen vil give mig denne pris, da jeg især i år i Polarama har arbejdet for at løfte branchen ved at ansætte så mange lokale filmfolk, siger Pipaluk K. Jørgensen.

LÆS OGSÅ: Frøken Smilla bliver til tv-serie med grønlandsk medforfatter

Sammen med æren følger der en statuette og 5.000 kroner med prisen.

Innersuaq blev i år uddelt ved et lille arrangement den 20. november, og uddelingen var præget af corona-situationen i Nuuk, hvor restriktioner betød, at uddelingen blot blev live-streamet på Facebook, oplyser Film.gl.