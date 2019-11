Filmpremiere: Vellykket grine-komedie

Jette Andersen Tirsdag, 26. november 2019 - 15:40

Der var pressevisning tirsdag på biograffilmen “Krudt og kærlighed” (Ukiutoqqami pilluaritsi), en julekomedie om en duksedreng, der besøger sin fætter, der styrer en lille fjoget gruppe af velmenende tyve

“Krudt og kærlighed” tog sine allerførste skridt for tre år siden. Det var dengang, der var et fyrværkeri-røveri i Nuuk. Det ser Michael Rosing, der griber knoglen og ringer til sin instruktørbror, Otto Rosing og derfra begynder en film in the making at ulme.

I dag kunne Otto Rosing sammen med producer, Michael Bevort og manuskriptforfatter Michael Rosing, vise filmen frem for første gang for pressen og en lille udvalgt skare publikum.

To af skuespillerne, Ane Marie Ottosen og Paniaraq Rosing Søltoft, var også med til visningen og så ligeledes også den endelige udgave for første gang.

Grin i halvanden time

Filmen yder på rigtig mange grin i de 86 minutter, den varer. Det lille publikum, der rangerer fra børn til voksne, har det sjovt sammen med skuespillerne, der også bryder ud i latter masser af gange.

Holdet har forsøgt at lave en slags Olsen Banden komedie og håber at have lavet en grønlandsk ”90 års fødselsdag”.

Helt tæt på den meget berømte kortfilmskomedie kan det dog ikke blive. Dertil er der en meget stor forskel. 90 års fødselsdagen varer 18 minutter. “Krudt og kærlighed” halvanden time.

Husleje gør til tyv

Hovedrollen spilles af den svensk/grønlandske skuespiller Minik Daorana Julén, som er vokset op i Sverige. I filmen spiller han Miki, der tager til Nuuk for at slappe af og møde familien for første gang.

Men inden længe bliver han hvirvlet ind i sin fætter Kunuk og dennes lille gruppes småkriminalitet. Kriminaliteten bliver begået for at have penge til blandt andet huslejen. Det prøver den godt opdragne Miki at hjælpe med, men pludseligt står han med ansvaret for to ton stjålet fyrværkeri og byens mafiaboss i hælene. Alt imens kærligheden til en pige spirer op gennem hele filmen.

Premiere

Filmen kan ses i Katuaq fra på torsdag og to uger frem. Senere kommer den også til Sisimiut.