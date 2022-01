Filmfolk er bekymrede

Redaktionen Søndag, 09. januar 2022 - 10:01

- Fra 1. januar 2022 begyndte Grønlands Kunstfond sit virke. Den har været mange år undervejs. Midler til filmproduktion, som indtil nu har ligget særskilt, indgår fremover i kunstfonden. Nu får vi se, hvordan det kommer til at gå med uddeling af midler til filmproduktion.

- Jeg har en lille bekymring for, at filmproduktion nu kan få endnu vanskeligere ved at sikre tilstrækkelige midler til produktioner. Der er i forvejen alt for få midler til en rimelig national filmproduktion, siger formand for Film.gl Klaus Georg Hansen til avisen Sermitsiaq.

Han påpeger, at filmproduktion i finanslov for 2022 som den eneste af de centrale kunstgrene ikke er nævnt særskilt.

- Der er særskilte midler til skrivekunsten, der er afsat midler til skuespilleruddannelse og til en national teaterscene, der er midler til uddannelse af billedkunstnere, og desuden er der også kommunale midler til musikskoler. Filmuddannelse og filmproduktion er der bare ikke afsat en særskilt krone til på vores nationale finanslov, og det er rigtig bekymrende, forklarer han til Sermitsiaq.

Han synes, at det er bekymrende, at politikerne her i landet som de eneste blandt de lande, som vi kan sammenligne os med, ikke har visioner omkring en grønlandsk filmbranche og ikke kan se, hvor vigtigt en velfungerende filmbranche er for et lands styrke indadtil og udadtil.

