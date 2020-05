Filmfestival trodser coronapandemi

Kassaaluk Kristiansen Lørdag, 02. maj 2020 - 12:00

Filmfestivaler rundt om i verden har været plaget af coronasituationen siden nytåret.

Cannes festivalen i Frankrig er udsat indtil videre, CPH:DOX i København blev forvandlet til en online filmfestival og Karlovy Vary filmfestival i Tjekkiet udgår helt for i år.

Men mens resten af verden er hærget af coronapandemien, har coronavirusset for nu sluppet sit tag i Grønland. Det giver håb for Nuuk International Filmfestival (NIFF) der fredag har lanceret en ny hjemmeside, Samtidig meddeler folkene bag festivalen, at der fortsat er planer om at vise masser af film til efteråret.

- Covid-19 vil betyde en begrænsning for, hvor mange internationale gæster, festivalen kan invitere, men det er ikke det afgørende, forklarer filminstruktør, producer og festivaldirektør Pipaluk K. Jørgensen i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Filmene vil altid være det vigtigste for en filmfestival, og vores mission er først og fremmest at give publikum store filmoplevelser i biografmørket. NIFF 2020 tegner til at blive et stærkt program med film fra både Grønland og udlandet, og vi vil for så vidt muligt bruge videolinks, så vi alligevel kan diskutere filmene med de internationale filmfolk, som ikke kan være fysisk til stede i Nuuk.

Nyt udvalg af film

Fra i år kan filmskabere over hele verden ansøge om at komme i betragtning til festivalen. Det vil skabe en mulighed for at sammensætte en festival med kortfilm, dokumentarer og spillefilm, der appellerer til både voksne og børn.

Det endelige program for NIFF 2020 bliver offentliggjort den 1. september, og festivalen oplyser, at der også vil forelægge forskellige events som normalt.

Sidste år vandt den canadiske film ”The Grizzlies” prisen for bedste film, mens den grønlandske film ”Hedtoft” modtog prisen 'Bedste kortfilm'.

Festivalen præsenteres i samarbejde med Katuaq, Kommuneqarfik Sermersooq, Lokaludvalget, Air Greenland og Nuna Fonden.