Filmfestival modtager over 750 ansøgere

Der er nok at vælge imellem til Nuuk International Film Festival, når den skal afvikles i september i år.

På under en måned har festivalen modtaget over 750 film fra 76 forskellige lande over hele verden.

Det presser det lille hold bag begivenheden, da festivalen varer i knap tre dage. Det betyder, at tiden ikke rækker til alle 750 film:

- Det er jo helt fantastisk med den store tilslutning, og det viser virkelig, at der ude i verden er en kæmpe interesse for Grønland og grønlandsk film. Samtidig lægger det selvfølgelig et meget stort pres på vores lille hold, der nu får overordentlig travlt med at se film i løbet af sommerferien, siger festivalleder Pipaluk K. Jørgensen i en pressemeddelelse.

Teamet udvides

Festivalteamet består af fire personer, men i følge kunstnerisk leder Bill Bering bliver det nu nødvendigt at udvide holdet.

- De 750 film har en spilletid på alt mellem 1 minut og to timer, så hvis vi udregner et gennemsnit, bliver det omkring 750 timers film, der skal ses igennem og gives en professionel vurdering. Vi vil jo gerne give alle en fair chance for at blive vist, så vi arbejder nu på et mere effektivt screening-system, så vi kan nå det hele. Der er stadig over en måned til vi lukker for tilmeldinger, så potentielt kan vi ende med at se på et dobbelt så stort antal eller mere, siger Bill Bering.

Festivalen har i forvejen haft oddsene imod sig i år på grund af den globale COVID-19 pandemi, der blandt andet har betydet, at det ikke har været muligt at sikre den forventede fondsstøtte til festivalen. Alligevel arbejder teamet på højtryk, og festivallederen satser på, at afvikle festivalen i dagene 16.-19. september:

- Det er jo også en situation, der virkelig giver blod på tanden, så nu vil vi kæmpe endnu hårdere for at lave en fantastisk festival med det her enormt store udbud af film, som vi har til rådighed, siger Pipaluk K. Jørgensen.